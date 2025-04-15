В Киеве ограничат движение транспорта по Крещатику: в какие дни и часы

Когда именно и как будет меняться движение по Крещатику в Киеве

В КГГА рассказали, что в Киеве на Крещатике временно будут ограничивать движение транспорта отдельными полосами. Изменения для водителей будут вводить в период с 15 по 19 апреля 2025 года.

"Специалисты "Киевавтодора" будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия с поочередным временным ограничением движения транспорта в обе стороны", - объяснили украинцам.

Отмечается, что ограничения для движения транспортных средств будут действовать:

15, 16 и 18 апреля - с 22:00 до 6:00;

16, 17 и 19 апреля - с 8:00 до 17:00.

"Просим учитывать ограничения и заблаговременно планировать маршруты", - подытожили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Стоит отметить, что Крещатик является главной улицей Киева, которая имеет длину около 1,3 км и расположена в Печерском и Шевченковском районах столицы.

Она начинается от Европейской площади, проходит через Майдан Независимости и заканчивается Бессарабской площадью.

Улица Крещатик в Киеве (карта: google.com/maps)

К Крещатику примыкают: аллея Героев Небесной Сотни, улица Архитектора Городецкого, улица Прорезная и улица Богдана Хмельницкого.