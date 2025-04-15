В Киеве ограничат движение транспорта по Крещатику: в какие дни и часы

В центре Киева - на улице Крещатик - временно будут ограничивать движение транспорта. Ездить согласно введенным изменениям водителям придется в отдельные дни и часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
В КГГА рассказали, что в Киеве на Крещатике временно будут ограничивать движение транспорта отдельными полосами. Изменения для водителей будут вводить в период с 15 по 19 апреля 2025 года.
"Специалисты "Киевавтодора" будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия с поочередным временным ограничением движения транспорта в обе стороны", - объяснили украинцам.
Отмечается, что ограничения для движения транспортных средств будут действовать:
"Просим учитывать ограничения и заблаговременно планировать маршруты", - подытожили в КГГА.
Стоит отметить, что Крещатик является главной улицей Киева, которая имеет длину около 1,3 км и расположена в Печерском и Шевченковском районах столицы.
Она начинается от Европейской площади, проходит через Майдан Независимости и заканчивается Бессарабской площадью.
К Крещатику примыкают: аллея Героев Небесной Сотни, улица Архитектора Городецкого, улица Прорезная и улица Богдана Хмельницкого.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
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