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В Киеве ограничат движение транспорта по Крещатику: в какие дни и часы

Движение транспорта по Крещатику в Киеве планируют ограничивать (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В центре Киева - на улице Крещатик - временно будут ограничивать движение транспорта. Ездить согласно введенным изменениям водителям придется в отдельные дни и часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Когда именно и как будет меняться движение по Крещатику в Киеве

В КГГА рассказали, что в Киеве на Крещатике временно будут ограничивать движение транспорта отдельными полосами. Изменения для водителей будут вводить в период с 15 по 19 апреля 2025 года.

"Специалисты "Киевавтодора" будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия с поочередным временным ограничением движения транспорта в обе стороны", - объяснили украинцам.

Отмечается, что ограничения для движения транспортных средств будут действовать:

  • 15, 16 и 18 апреля - с 22:00 до 6:00;
  • 16, 17 и 19 апреля - с 8:00 до 17:00.

"Просим учитывать ограничения и заблаговременно планировать маршруты", - подытожили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Стоит отметить, что Крещатик является главной улицей Киева, которая имеет длину около 1,3 км и расположена в Печерском и Шевченковском районах столицы.

Она начинается от Европейской площади, проходит через Майдан Независимости и заканчивается Бессарабской площадью.

Улица Крещатик в Киеве (карта: google.com/maps)

К Крещатику примыкают: аллея Героев Небесной Сотни, улица Архитектора Городецкого, улица Прорезная и улица Богдана Хмельницкого.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Читайте также, могут ли водителя оштрафовать за движение во время минуты молчания.

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