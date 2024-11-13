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У метро Києва знову був "колапс" через тривогу (фото, відео)

Фото: у Києві в метро зібралися натовпи людей через ранкову тривогу (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

У метро Києва сьогодні вранці, 13 листопада, на багатьох станціях утворилися величезні черги через повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичні пабліки.

В столиці натовпи людей розмістилися на станціях метро під час повітряної тривоги. Деякі з них спустилися в укриття зі своїми дітьми та домашніми тваринами. Чимало людей стояли на сходах і перонах.

У місцевих пабліках пишуть про величезні черги на вхід до станцій метро. Зокрема, на станції Лівобережна, що розташована на червоній лінії метро.

Наразі у Києві вже оголосили про відбій повітряної тривоги. 

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що метрополітен поновлює нормальний режим роботи станцій. А також, поступово відновлює звичайний графік руху поїздів.

Раніше ми писали, що у Києві обмежили рух метро зеленою гілкою у середу, 13 листопада. Зазначається, що станції "Славутич" та "Осокорки" працюють у режимі укриття.

Нагадаємо, це вже друга повітряна атака на Київ за сьогоднішню добу. Зранку Збройні сили РФ здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ - першу за останні 73 дні.

Атака тривала понад дві години, в ході яких сили оборони знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також близько десятка дронів. За словами Повітряних сил України, точну кількість знищених цілей та тип застосованого озброєння буде оприлюднено в офіційних звітах.

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МетроПовітряна тривога