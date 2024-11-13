В метро Киева снова был "коллапс" из-за тревоги (фото, видео)

В столице толпы людей разместились на станциях метро во время воздушной тревоги. Некоторые из них спустились в укрытие со своими детьми и домашними животными. Многие стояли на лестницах и перронах.

В местных пабликах пишут об огромных очередях на вход в станции метро. В частности, на станции Левобережная, расположенной на красной линии метро.

В настоящее время в Киеве уже объявили об отбое воздушной тревоги.

В Киевской городской государственной администрации отметили, что метрополитен возобновляет нормальный режим работы станций. А также, постепенно восстанавливает обычный график движения поездов.