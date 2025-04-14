У Києві обмежили рух на кількох ділянках доріг до 30 червня: куди водіям краще не їхати

Відсьогодні, 14 квітня, на кількох ділянках доріг у Києві діє часткове обмеження руху. Йдеться про Оболонський район столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
У КМДА розповіли, що (згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор") на деяких ділянках Оболонського району столиці діятимуть часткові обмеження руху:
Згідно з опублікованою інформацією, обмеження руху діятимуть на ділянці Великої Кільцевої дороги у напрямку:
"Для безперервного проїзду транспорту спочатку рух частково обмежать в одному напрямку руху, потім - в іншому", - повідомили у КМДА.
Уточнюється, що на цій ділянці дорожники робитимуть поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Оболонського району:
Частково обмежать рух також на вулиці Зої Гайдай - на кільцевих розв'язках на перетині:
Зазначається, що там фахівці також виконуватимуть поточний ремонт дорожнього покриття:
"Дорожники працюватимуть одночасно на інших об'єктах у районі. Втім, за сприятливих погодних умов термін виконання робіт буде скорочено та завчасно знято обмеження для руху транспорту", - підсумували у КМДА.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
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