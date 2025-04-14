В Киеве ограничили движение на нескольких участках дорог до 30 июня: куда водителям лучше не ехать

С сегодняшнего дня, 14 апреля, на нескольких участках дорог в Киеве действует частичное ограничение движения. Речь идет об Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
В КГГА рассказали, что (согласно информации коммунальной корпорации "Киевавтодор") на некоторых участках Оболонского района столицы будут действовать частичные ограничения движения:
Согласно опубликованной информации, ограничение движения будет действовать на участке Большой Кольцевой дороги в направлении:
"Для непрерывного проезда транспорта сначала движение частично ограничат в одном направлении движения, затем - в другом", - сообщили в КГГА.
Уточняется, что на этом участке дорожники будут делать текущий ремонт улично-дорожной сети Оболонского района:
Частично ограничат движение также на улице Зои Гайдай - на кольцевых развязках на пересечении:
Отмечается, что там специалисты также будут выполнять текущий ремонт дорожного покрытия:
"Дорожники будут работать одновременно на других объектах в районе. Впрочем, при благоприятных погодных условиях срок выполнения работ будет сокращен и заблаговременно снято ограничение для движения транспорта", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
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