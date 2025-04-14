В Киеве ограничили движение на нескольких участках дорог до 30 июня: куда водителям лучше не ехать

Как долго будет действовать частичное ограничение движения

В КГГА рассказали, что (согласно информации коммунальной корпорации "Киевавтодор") на некоторых участках Оболонского района столицы будут действовать частичные ограничения движения:

с 14 апреля;

до 30 июня.

Ограничение движения на участке Большой Кольцевой дороги

Согласно опубликованной информации, ограничение движения будет действовать на участке Большой Кольцевой дороги в направлении:

от проспекта Литовского;

до улицы Газопроводной.

"Для непрерывного проезда транспорта сначала движение частично ограничат в одном направлении движения, затем - в другом", - сообщили в КГГА.

Уточняется, что на этом участке дорожники будут делать текущий ремонт улично-дорожной сети Оболонского района:

снимут старое покрытие;

отремонтируют нижний слой покрытия;

устроят новый верхний слой покрытия;

нанесут дорожную разметку.

Ограничение движения на улице Зои Гайдай

Частично ограничат движение также на улице Зои Гайдай - на кольцевых развязках на пересечении:

с улицей Героев Днепра;

с улицей Левка Лукьяненко.

Ограничение движения на улице Зои Гайдай (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Отмечается, что там специалисты также будут выполнять текущий ремонт дорожного покрытия:

снятие старого покрытия;

выравнивание бортового камня;

ремонт нижнего слоя покрытия;

устройство нового верхнего слоя покрытия;

нанесение дорожной разметки.

"Дорожники будут работать одновременно на других объектах в районе. Впрочем, при благоприятных погодных условиях срок выполнения работ будет сокращен и заблаговременно снято ограничение для движения транспорта", - подытожили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)