У Києві, відсьогодні, 8 листопада, до 10 грудня частково обмежено рух транспорту з Дніпровського узвозу на Набережне шосе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

"Із 8 листопада до 10 грудня буде частково обмежено рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе... Дорожники виконуватимуть ремонтні роботи борту та проїжджої частини естакади", - пише пресслужба.

Фото: у Києві обмежили рух на Дніпровському узвозі: скільки триватиме ремонт (kyivcity.gov.ua/)