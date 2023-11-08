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В Киеве ограничили движение на Днепровском спуске: сколько будет продолжаться ремонт

Среда 08 ноября 2023 17:30
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В Киеве ограничили движение на Днепровском спуске: сколько будет продолжаться ремонт Фото: в Киеве ограничили движение на Днепровском спуске: сколько будет продолжаться ремонт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, с сегодняшнего дня, 8 ноября, до 10 декабря частично ограничено движение транспорта с Днепровского спуска на Набережное шоссе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

"С 8 ноября по 10 декабря будет частично ограничено движение транспорта на съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе... Дорожники будут выполнять ремонтные работы борта и проезжей части эстакады", - пишет пресс-служба.

В Киеве ограничили движение на Днепровском спуске: сколько будет продолжаться ремонт

Фото: в Киеве ограничили движение на Днепровском спуске: сколько будет продолжаться ремонт (kyivcity.gov.ua/)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в это время идет ремонт Большой кольцевой дороги, который выполняет турецкая компания. Агентство писало о том, что уже успели сделать.

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