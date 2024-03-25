У Києві обмежили роботу центральних станцій метро на тлі тривоги

У Києві станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють у режимі укриття під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram .

Також у КМДА нагадали, що метро не курсує наземними ділянками під час тривоги.

"Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють у режимі укриття", - зазначили у відомстві.

Як зазначили у КМДА, поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

Що передувало

Нагадаємо, у Києві та низці регіонів сьогодні, 25 березня, вдень оголосили повітряну тривогу. Це сталося через загрозу балістики з півдня.

Мешканці Одеси вже чули вибухи. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про те, що місто знаходилося під ракетним ударом.

При цьому Повітряні сили ЗСУ уточнювали, що у бік Одеси було запущено кілька ракет.

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