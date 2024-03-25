В Киеве ограничили работу центральных станций метро на фоне тревоги

В Киеве станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram .

Также в КГГА напомнили, что метро не курсирует по наземных участках во время тревоги.

"Станции метро "Арсенальная" и "Хрещатик" работают в режиме укрытия", - отметили в ведомстве.

Как отметили в КГГА, поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

Что предшествовало

Напомним, в Киеве и ряде регионов сегодня, 25 марта, днем объявили воздушную тревогу. Это произошло из-за угрозы баллистики с юга.

Жители Одессы уже слышали взрывы. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал о том, что город находился под ракетным ударом.

При этом Воздушные силы ВСУ уточняли, что в сторону Одессы было запущено несколько ракет.

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