ua en ru
Пн, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве ограничили работу центральных станций метро на фоне тревоги

Киев, Понедельник 25 марта 2024 18:11
UA EN RU
В Киеве ограничили работу центральных станций метро на фоне тревоги Иллюстративное фото: в Киеве ограничили работу центральных станций красной ветки метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве станции метро "Арсенальная" и "Крещатик" работают в режиме укрытия во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Как отметили в КГГА, поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Театральная".

"Станции метро "Арсенальная" и "Хрещатик" работают в режиме укрытия", - отметили в ведомстве.

Также в КГГА напомнили, что метро не курсирует по наземных участках во время тревоги.

Что предшествовало

Напомним, в Киеве и ряде регионов сегодня, 25 марта, днем объявили воздушную тревогу. Это произошло из-за угрозы баллистики с юга.

Жители Одессы уже слышали взрывы. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал о том, что город находился под ракетным ударом.

При этом Воздушные силы ВСУ уточняли, что в сторону Одессы было запущено несколько ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Метро Война России против Украины Воздушная тревога
NEWS
В Киеве уже 10 пострадавших после удара. Разбор завалов продолжается
В Киеве уже 10 пострадавших после удара. Разбор завалов продолжается
DAILY
Как Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решение
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решение