ua en ru
Чт, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві обмежили роботу деяких станцій метро: у чому причина

Четвер 10 квітня 2025 17:55
UA EN RU
У Києві обмежили роботу деяких станцій метро: у чому причина Ілюстративне фото: у Києві обмежили роботу деяких станцій метро 10 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Києві під час повітряної тривоги ввечері четверга, 10 квітня, було обмежено роботу станції метро "Арсенальна". Вона працює лише як укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Станом на 17:50 рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик".

А ось станція метро "Арсенальна" працює лише в режимі укриття.

"Нагадуємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками", - повідомили у КМДА.

Оновлено о 18:15.

За даними КМДА, метрополітен поновлює нормальний режим роботи станцій та поступово відновлює звичайний графік руху поїздів.

Нагадаємо, російська армія вже запустила по території України ударні дрони типу "Шахед". Через це у низці областей оголошено тривогу.

А у Києві було чути роботу ППО по безпілотниках. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також сьогодні атакували Дніпро балістичною ракетою. Там вже відомо про постраждалих та жертву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Метро Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ
У Києві зросла кількість постраждалих після атаки РФ
DAILY
Суддя Михайло Одарюк: До України ніхто у світі не розглядав воєнні злочини під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Суддя Михайло Одарюк: До України ніхто у світі не розглядав воєнні злочини під час війни