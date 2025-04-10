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В Киеве ограничили работу некоторых станций метро: в чем причина

Четверг 10 апреля 2025 17:55
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В Киеве ограничили работу некоторых станций метро: в чем причина Иллюстративное фото: в Киеве ограничили работу некоторых станций метро 10 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве во время воздушной тревоги вечером четверга, 10 апреля, была ограничена работа станции метро "Арсенальная". Она работает только как укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

По состоянию на 17:50 движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Крещатик".

А вот станция метро "Арсенальная" работает только в режиме укрытия.

"Напоминаем, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками", - сообщили в КГГА.

Обновлено в 18:15.

По данным КГГА, метрополитен возобновляет нормальный режим работы станций и постепенно восстанавливает обычный график движения поездов.

Напомним, российская армия уже запустила по территории Украины ударные дроны типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявлена тревога.

А в Киеве была слышна работа ПВО по беспилотникам. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также сегодня атаковали Днепр баллистической ракетой. Там уже известно о пострадавших и жертве.

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