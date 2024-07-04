В Киеве ограничили проезд грузовиков из-за жары

В четверг, 4 июля, на территории Киева введены ограничения движения для грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.

"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что водители грузовиков могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.