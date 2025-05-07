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У Києві зупинили половину "червоної" гілки метро: які станції не працюють

Ілюстративне фото: у Києві дві станції працюють у режимі укриття (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві сьогодні, 7 травня, обмежено рух червоною лінією метро. Дві центральні станції працюють у режимі укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

"Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", - сказано в повідомленні КМДА.

Також  уточнили, що станції "Хрещатик" та "Арсенальна" працюють лише в режимі укриття.

У відомстві також нагадали, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Повітряна тривога у Києві

Уранці повітряну тривогу оголосили у кількох областях України, зокрема в Києві. Причиною стала загроза застосування ворогом дронів і балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Повітряні сили ЗСУ повідомили також про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Сумщини та Харківщини. На цей момент тривога охопила понад десять регіонів, включно з Київською, Черкаською, Полтавською та іншими областями.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня безпілотники типу "Шахед" атакували Київ, внаслідок чого були постраждалі та загиблі.

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