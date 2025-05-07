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В Киеве остановили половину "красной" ветки метро: какие станции не работают

Иллюстративное фото: в Киеве две станции работают в режиме укрытия (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киеве сегодня, 7 мая, ограничено движение по красной линии метро. Две центральные станции работают в режиме укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная", - сказано в сообщении КГГА.

Также уточнили, что станции "Крещатик" и "Арсенальная" работают только в режиме укрытия.

В ведомстве также напомнили, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.

Воздушная тревога в Киеве

Утром воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины, в частности в Киеве. Причиной стала угроза применения врагом дронов и баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Воздушные силы ВСУ сообщили также о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Сумщины и Харьковщины. На данный момент тревога охватила более десяти регионов, включая Киевскую, Черкасскую, Полтавскую и другие области.

Напомним, в ночь на 7 мая беспилотники типа "Шахед" атаковали Киев, в результате чего были пострадавшие и погибшие.

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