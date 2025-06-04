У Києві обмежать рух транспорту: що зміниться вже завтра і для кого

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві перекрили дві дороги - де та скільки триватимуть обмеження руху.

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