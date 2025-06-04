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У Києві обмежать рух транспорту: що зміниться вже завтра і для кого

Відзавтра у Києві обмежать рух деякого автотранспорту (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Від завтрашнього дня - четверга, 5 червня 2025 року - у Києві обмежуватимуть рух деякого автомобільного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Рух якого автотранспорту обмежуватимуть

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що з 5 червня 2025 року у столиці обмежуватимуть рух великовагового автомобільного транспорту.

Зазначається, що таке рішення схвалили:

  • на тлі погодних умов (прогнозованої спеки);
  • для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста.

Уточнюється, що обмеження руху стосуватиметься автотранспорту:

  • загальною вагою понад 24 тонни;
  • навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Що відомо про час дії обмеження

Згідно з інформацією КК "Київавтодор", час дії обмеження руху встановлюватимуть відповідно до температурного режиму.

"Так, за прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями очікується підвищення температури повітря вище +28°С", - пояснили у КМДА обмеження руху для великовагового автотранспорту у найближчий період.

Повідомляється, що оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху здійснюватиме Управління патрульної поліції у місті Києві.

Насамкінець українцям нагадали, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА №1173 від 07.07.2012 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв'язку з підвищенням температури повітря".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві перекрили дві дороги - де та скільки триватимуть обмеження руху.

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