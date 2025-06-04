В Киеве ограничат движение транспорта: что изменится уже завтра и для кого

Движение какого автотранспорта будут ограничивать

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с 5 июня 2025 года в столице будут ограничивать движение тяжеловесного автомобильного транспорта.

Отмечается, что такое решение приняли:

на фоне погодных условий (прогнозируемой жары);

для сохранения дорожного покрытия на улицах и дорогах города.

Уточняется, что ограничение движения будет касаться автотранспорта:

общим весом более 24 тонн;

нагрузкой на ось более 7 тонн.

Что известно о времени действия ограничения

Согласно информации КК "Киевавтодор", время действия ограничения движения будут устанавливать в соответствии с температурным режимом.

"Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28°С", - объяснили в КГГА ограничения движения для тяжеловесного автотранспорта в ближайший период.

Сообщается, что оперативный контроль за соблюдением водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения будет осуществлять Управление патрульной полиции в городе Киеве.

В завершение украинцам напомнили, что такие изменения вводят в соответствии с распоряжением КГГА №1173 от 07.07.2012 "Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".