В Киеве ограничат движение транспорта: что изменится уже завтра и для кого

С завтрашнего дня - четверга, 5 июня 2025 года - в Киеве будут ограничивать движение некоторого автомобильного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что с 5 июня 2025 года в столице будут ограничивать движение тяжеловесного автомобильного транспорта.
Отмечается, что такое решение приняли:
Уточняется, что ограничение движения будет касаться автотранспорта:
Согласно информации КК "Киевавтодор", время действия ограничения движения будут устанавливать в соответствии с температурным режимом.
"Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха выше +28°С", - объяснили в КГГА ограничения движения для тяжеловесного автотранспорта в ближайший период.
Сообщается, что оперативный контроль за соблюдением водителями тяжеловесных транспортных средств ограничения движения будет осуществлять Управление патрульной полиции в городе Киеве.
В завершение украинцам напомнили, что такие изменения вводят в соответствии с распоряжением КГГА №1173 от 07.07.2012 "Об ограничении движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве перекрыли две дороги - где и сколько продлятся ограничения движения.
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