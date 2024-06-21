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У Києві обмежать рух на Північному мосту через ремонтні роботи: як проїхати

Фото: обмеження руху Північним мостом у Києві з 21 червня по 10 серпня (uk.wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві, на Північному мосту через річку Дніпро, буде частково обмежений рух транспорту. З 21 червня по 10 серпня там проводитимуть ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київавтодору".

"У зв’язку з необхідністю виконання робіт з поточного ремонту, на Північному мосту буде частково обмежений рух транспорту у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра", - інформують у "Київавтодорі".

Зазначається, що обмеження будуть діяти у період з 12.00 21 червня до 00.00 10 серпня.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться в повідомленні.

Фото: карта обмеження руху Північним мостом у Києві в період з 21 червня по 10 серпня (kyivavtodor.kyivcity.gov.ua)

Зміна транспортного руху у Києві

Нагадаємо, ввечері середи, 19 червня, у Києві обвалилась частина Повітрофлотського шляхопроводу.

Через це було змінено рух громадського транспорту.

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