У Києві обмежать рух на Північному мосту через ремонтні роботи: як проїхати

У Києві, на Північному мосту через річку Дніпро, буде частково обмежений рух транспорту. З 21 червня по 10 серпня там проводитимуть ремонтні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Київавтодору".
"У зв’язку з необхідністю виконання робіт з поточного ремонту, на Північному мосту буде частково обмежений рух транспорту у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра", - інформують у "Київавтодорі".
Зазначається, що обмеження будуть діяти у період з 12.00 21 червня до 00.00 10 серпня.
"Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері середи, 19 червня, у Києві обвалилась частина Повітрофлотського шляхопроводу.
Через це було змінено рух громадського транспорту.
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