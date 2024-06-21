В Киеве ограничат движение на Северном мосту из-за ремонтных работ: как проехать

В Киеве, на Северном мосту через реку Днепр, частично будет ограничено движение транспорта. С 21 июня по 10 августа там будут проводить ремонтные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".
"В связи с необходимостью выполнения работ по текущему ремонту, на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта в первой и частично второй полосах по направлению с левого на правый берег Днепра", - информируют в "Киевавтодоре".
Отмечается, что ограничения будут действовать в период с 12:00 21 июня до 00:00 10 августа.
"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута", - говорится в сообщении.
Напомним, вечером среды, 19 июня, в Киеве обрушилась часть Воздухофлотского путепровода.
Из-за этого было изменено движение общественного транспорта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.