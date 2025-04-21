В Киеве ограничат движение в подземках на Майдане Независимости и Европейской площади: когда и почему

В центре Киева, на Майдане Независимости и Европейской площади, частично ограничат движение в подземных переходах. Ограничения будут действовать несколько дней в конце апреля

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и советуют учитывать ограничения при планировании маршрута.

Отмечается, что с 22 по 27 апреля в Киеве частично ограничат движение пешеходов в подземных переходах на Майдане Независимости и Европейской площади. В эти дни планируют провести ремонт и покраску потолка в переходах.

Напомним, в Киеве на год перекрыли движение транспорта и пешеходов на части проспекта Европейского Союза - от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы. Ограничения будут действовать с 5 апреля 2025-го до 5 апреля 2026 года из-за строительства нового участка Сырецко-Печерской линии метро - от станции "Сырец" до массива Виноградарь с электродепо в Подольском районе.

Во время выполнения работ транспорт будет двигаться по временной схеме, согласованной с патрульной полицией. В частности, изменят маршруты автобусов и маршруток, обслуживающих это направление.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Киеве сократили количество участков с разрешенной скоростью 80 км/ч - с семи до четырех. Такое решение приняли после анализа аварийности и ДТП с летальным исходом. Водителей призывают придерживаться установленных ограничений.

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