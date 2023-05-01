У Києві обмежать рух однією з вулиць (карта)

Як повідомили у відомстві, на вулиці Милославській, що у Деснянському районі, буде частково обмежено рух. Обмеження буде діяти до 10 червня та пов'язане з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття.

"Покриття оновлюють на ділянці від вулиці Миколи Закревського до вулиці Оноре де Бальзака", - сказано в повідомленні.

Фото: у Києві обмежать рух однією з вулиць (t.me/KyivCityOfficial)