В Киеве ограничат движение одной из улиц (карта)

Как сообщили в ведомстве, на улице Милославской в Деснянском районе будет частично ограничено движение. Ограничения будут действовать до 10 июня и связаны с проведением текущего ремонта дорожного покрытия.

"Покрытия обновляются на участке от улицы Николая Закревского до улицы Оноре де Бальзака", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве ограничат движение одной из улиц (t.me/KyivCityOfficial)