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В Киеве ограничат движение одной из улиц (карта)

Фото: в Киеве ограничат движение одной из улиц (facebook.com/vodokanal)
Автор: Наталья Кава

Киевлян и гостей столицы предупредили о том, что на левом берегу Киева будет частично ограничено движение по одной из дорог. Это связано с проведением ремонтных работ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как сообщили в ведомстве, на улице Милославской в Деснянском районе будет частично ограничено движение. Ограничения будут действовать до 10 июня и связаны с проведением текущего ремонта дорожного покрытия.

"Покрытия обновляются на участке от улицы Николая Закревского до улицы Оноре де Бальзака", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве ограничат движение одной из улиц (t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, 11 апреля, в Киеве на Броварском проспекте произошел масштабный прорыв . В результате была затоплена автомобильная дорога.

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Киев