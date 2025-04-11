У Києві обмежать рух біля метро "Нивки": дати та схема робіт

На вихідних та у понеділок у Києві частково обмежать рух транспорту біля станції метро "Нивки". У напрямку до центру міста дорожники виконуватимуть ремонтні роботи на шляхопроводі.

Роботи триватимуть у напрямку до центру міста - на правій крайній смузі шляхопроводу. За цей час дорожники ремонтуватимуть зливоприймачі та оглядові колодязі.

У столиці тимчасово обмежать рух транспорту шляхопроводом на проспекті Берестейському біля станції метро "Нивки". Обмеження діятиме з 9:00 12 квітня до 6:00 14 квітня.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві з 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року перекрили рух транспорту та пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу - від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи. Обмеження пов’язані з будівництвом ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар із електродепо в Подільському районі.

На час виконання робіт транспорт курсуватиме за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в місті. Зокрема, передбачено зміни маршрутів для автобусів та маршрутних таксі, що обслуговують цей район.

Також ми писали, що у Києві з 1 квітня 2025 року кількість ділянок, на яких дозволена швидкість руху до 80 км/год, скоротили до чотирьох. Раніше таких ділянок було сім. Рішення ухвалили після аналізу аварійності та виявлення випадків ДТП із летальними наслідками на деяких відрізках. Водіїв закликають бути обережними та дотримуватися встановлених обмежень швидкості.

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