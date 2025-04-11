В Киеве ограничат движение возле метро "Нивки": даты и схема работ

На выходных и в понедельник в Киеве частично ограничат движение транспорта возле станции метро "Нивки". По направлению к центру города дорожники будут выполнять ремонтные работы на путепроводе.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

Работы будут продолжаться по направлению к центру города - на правой крайней полосе путепровода. За это время дорожники будут ремонтировать ливнеприемники и смотровые колодцы.

В столице временно ограничат движение транспорта по путепроводу на проспекте Берестейском возле станции метро "Нивки". Ограничение будет действовать с 9:00 12 апреля до 6:00 14 апреля.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве с 5 апреля 2025 года до 5 апреля 2026 года перекрыли движение транспорта и пешеходов на части проспекта Европейского Союза - от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы. Ограничения связаны со строительством участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь с электродепо в Подольском районе.

На время выполнения работ транспорт будет курсировать по временной схеме организации дорожного движения, которую предварительно утвердят с Управлением патрульной полиции в городе. В частности, предусмотрены изменения маршрутов для автобусов и маршрутных такси, обслуживающих этот район.

Также мы писали, что в Киеве с 1 апреля 2025 года количество участков, на которых разрешена скорость движения до 80 км/ч, сократили до четырех. Ранее таких участков было семь. Решение приняли после анализа аварийности и выявления случаев ДТП с летальным исходом на некоторых отрезках. Водителей призывают быть осторожными и соблюдать установленные ограничения скорости.

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