Вихід зі станції метро "Хрещатик" перекриють

Обмеження запровадять у зв’язку з проведенням державних заходів до Дня Гідності та Свободи, заявили у адміністрації



У КМДА повідомили, що з 7:00 до 12:00 буде зачинений вестибюль № 3 - вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні.



Інші вестибюлі станції та пересадковий вузол між "Майданом Незалежності" й "Хрещатиком" працюватимуть у звичайному режимі.

Під час повітряної тривоги всі вестибюлі відчинять на вхід, зазначили у КМДА.