В Киеве 21 ноября временно ограничат работу одного из вестибюлей метро "Хрещатик". Это связано с государственным праздником.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Ограничения будут введены в связи с проведением государственных мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы, заявили в администрации
В КГГА сообщили, что с 7:00 до 12:00 будет закрыт вестибюль № 3 - выход в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни.
Другие вестибюли станции и пересадочный узел между Майданом Незалежности и Хрещатиком будут работать в обычном режиме.
Во время воздушной тревоги все вестибюли откроют на вход, отметили в КГГА.
Ранее РБК-Украина писало, что Киевская кольцевая электричка увеличивает количество рейсов между левым и правым берегами столицы. С 18 по 20 ноября пассажиры смогут воспользоваться 16 дополнительными поездами в утренние и вечерние часы пик.
Кроме того, после обстрела 17 ноября временно остановили движение поездов по наземному участку "зеленой" линии метро между станциями "Осокорки" и "Красный хутор". Из-за перекрытия мостов на левом берегу образовались значительные пробки.