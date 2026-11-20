У Києві обмежать роботу одного з вестибюлів метро "Хрещатик"
У Києві 21 листопада тимчасово обмежать роботу одного з вестибюлів метро "Хрещатик". Це пов'язано з державним святом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Вихід зі станції метро "Хрещатик" перекриють
Обмеження запровадять у зв’язку з проведенням державних заходів до Дня Гідності та Свободи, заявили у адміністрації
У КМДА повідомили, що з 7:00 до 12:00 буде зачинений вестибюль № 3 - вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні.
Інші вестибюлі станції та пересадковий вузол між "Майданом Незалежності" й "Хрещатиком" працюватимуть у звичайному режимі.
Під час повітряної тривоги всі вестибюлі відчинять на вхід, зазначили у КМДА.
Раніше РБК-Україна писало, що Київська кільцева електричка збільшує кількість рейсів між лівим і правим берегами столиці. Із 18 до 20 листопада пасажири зможуть скористатися 16 додатковими поїздами у ранкові та вечірні години пік.
Крім того, після обстрілу 17 листопада тимчасово зупинили рух поїздів наземною ділянкою "зеленої" лінії метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір". Через перекриття мостів на лівому березі утворилися значні затори.