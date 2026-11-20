В Киеве 21 ноября временно ограничат работу одного из вестибюлей метро "Хрещатик". Это связано с государственным праздником.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Выход со станции метро "Хрещатик" перекроют

Ограничения будут введены в связи с проведением государственных мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы, заявили в администрации



В КГГА сообщили, что с 7:00 до 12:00 будет закрыт вестибюль № 3 - выход в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни.



Другие вестибюли станции и пересадочный узел между Майданом Незалежности и Хрещатиком будут работать в обычном режиме.

Во время воздушной тревоги все вестибюли откроют на вход, отметили в КГГА.