У Києві до обіду: NYT показало "графік" окупантів на початку вторгнення

Як зазначає видання, солдати РФ дізналися про початок вторгнення за кілька годин до того, як їх відправили до України. Один з російських військових, який перебував у Білорусі, розповідає, що наказ був одночасно простим і дуже оптимістичним - слідувати за машиною, що йде попереду, і дістатися до Києва протягом 18 годин.

При цьому видання наводить розклад з докладним графіком руху російських військ, на якому можна помітити, що перші машини в колоні вищезгаданого солдата мали виїхати з Білорусі та прибути на околицю Києва о 14:55, тобто навіть швидше, ніж йому сказало командування.

Розклад вторгнення росіян (nytimes.com)

Окупант розповів, що графік не був виконаний навіть близько, оскільки масивна військова техніка була настільки важкою, що колона одразу загрузла. І лише на те, щоб перетнути кордон з Україною, пішло більше доби.