У Києві до обіду: NYT показало "графік" окупантів на початку вторгнення

Російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення в Україну планували дійти Києва за 18 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як зазначає видання, солдати РФ дізналися про початок вторгнення за кілька годин до того, як їх відправили до України. Один з російських військових, який перебував у Білорусі, розповідає, що наказ був одночасно простим і дуже оптимістичним - слідувати за машиною, що йде попереду, і дістатися до Києва протягом 18 годин.
При цьому видання наводить розклад з докладним графіком руху російських військ, на якому можна помітити, що перші машини в колоні вищезгаданого солдата мали виїхати з Білорусі та прибути на околицю Києва о 14:55, тобто навіть швидше, ніж йому сказало командування.
Окупант розповів, що графік не був виконаний навіть близько, оскільки масивна військова техніка була настільки важкою, що колона одразу загрузла. І лише на те, щоб перетнути кордон з Україною, пішло більше доби.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що за інформацією британського Королівського інституту об'єднаних служб Росія хотіла "успішно завершити" повномасштабне вторгнення в Україну за 10 днів, але плани провалилися.
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