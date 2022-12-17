В Киеве к обеду: NYT показало "график" оккупантов в начале вторжения

Как отмечает издание, солдаты РФ узнали о начале вторжения за несколько часов до того, как их отправили в Украину. Один из российских военных, который находился в Беларуси рассказывает, что приказ был одновременно простым и очень оптимистичным - следовать за впереди идущей машиной и добраться до Киева в течение 18 часов.

При этом издание приводит расписание с подробным графиком движения российских войск, на котором можно заметить, что первые машины в колонне вышеупомянутого солдата должны были выехать из Беларуси и прибыть на окраину Киева к 14:55, то есть даже быстрее, чем ему сказало командование.

Расписание вторжения россиян (nytimes.com)

Оккупант рассказал, что график не был выполнен даже близко, поскольку массивная военная техника была настолько тяжелой, что колонна сразу же увязла. И только на то, чтобы пересечь границу с Украиной, ушло более суток.