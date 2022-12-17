В Киеве к обеду: NYT показало "график" оккупантов в начале вторжения

Российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения в Украину планировали дойти до Киева за 18 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как отмечает издание, солдаты РФ узнали о начале вторжения за несколько часов до того, как их отправили в Украину. Один из российских военных, который находился в Беларуси рассказывает, что приказ был одновременно простым и очень оптимистичным - следовать за впереди идущей машиной и добраться до Киева в течение 18 часов.
При этом издание приводит расписание с подробным графиком движения российских войск, на котором можно заметить, что первые машины в колонне вышеупомянутого солдата должны были выехать из Беларуси и прибыть на окраину Киева к 14:55, то есть даже быстрее, чем ему сказало командование.
Оккупант рассказал, что график не был выполнен даже близко, поскольку массивная военная техника была настолько тяжелой, что колонна сразу же увязла. И только на то, чтобы пересечь границу с Украиной, ушло более суток.
Напомним, ранее стало известно, что, по информации британского Королевского института объединенных служб, Россия хотела "успешно завершить" полномасштабное вторжение в Украину за 10 дней, но планы провалились.
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