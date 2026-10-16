У Києві обговорять майбутнє українських технологій на TECHNOVATION 2026

Що відомо про TECHNOVATION 2026

Конференцію організовує Diia.City Union. До участі планують залучити понад 200 представників уряду, українського та міжнародного бізнесу, технологічних компаній та інвесторів.

TECHNOVATION стане майданчиком для обговорення ролі українських технологій у світовій економіці та можливостей для розвитку вітчизняних компаній на міжнародних ринках.

Українські розробки, цифрові рішення та штучний інтелект уже змінюють різні галузі економіки. Водночас одним із ключових завдань залишається перетворення технологічного потенціалу країни на стійку конкурентну перевагу. Йдеться не лише про створення нових продуктів, а й про їх масштабування, вихід на міжнародні ринки та здатність конкурувати з глобальними гравцями.

Учасники конференції розглянуть ці питання в контексті нової геополітичної та економічної реальності, в якій технологічний сектор відіграє дедалі важливішу роль.

Що обговорюватимуть на TECHNOVATION 2026

Програма конференції передбачає розмову з міністеркою цифрової трансформації України Оксаною Ферчук у форматі fireside chat, дві тематичні дискусії та публічну дискусію з генералом Кітом Келлогом, колишнім спеціальним представником США з питань України.

Одна з панельних дискусій матиме назву “Українські інновації на глобальній арені”. Учасники говоритимуть про те, як українським технологічним компаніям масштабувати бізнес, виходити на міжнародні ринки та конкурувати з іноземними виробниками й розробниками.

Окрему увагу приділять трансформації традиційних галузей під впливом нових технологій. Дискусія “Як технології трансформують індустрії” буде присвячена використанню штучного інтелекту, цифровізації та інноваційних рішень у бізнесі. Зокрема, йтиметься про те, як технології змінюють усталені бізнес-моделі та підходи до роботи компаній.

Ще однією частиною програми стане публічна дискусія з генералом Кітом Келлогом, колишнім спеціальним представником США з питань України. Водночас конкретну тему цієї розмови організатори в анонсі не уточнили.