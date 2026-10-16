В Киеве обсудят будущее украинских технологий на TECHNOVATION 2026

Что известно о TECHNOVATION 2026

Конференцию организует Diia.City Union. К участию планируется привлечь более 200 представителей правительства, украинского и международного бизнеса, технологических компаний и инвесторов.

TECHNOVATION станет площадкой для обсуждения роли украинских технологий в мировой экономике и возможностей развития отечественных компаний на международных рынках.

Украинские разработки, цифровые решения и искусственный интеллект уже меняют разные отрасли экономики. Одной из ключевых задач остается превращение технологического потенциала страны в устойчивое конкурентное преимущество. Речь идет не только о создании новых продуктов, но и об их масштабировании, выходе на международные рынки и способности конкурировать с глобальными игроками.

Участники конференции рассмотрят эти вопросы в контексте новой геополитической и экономической реальности, в которой технологический сектор играет все более важную роль.

Что будут обсуждать на TECHNOVATION 2026

Программа конференции предусматривает разговор с министершей цифровой трансформации Украины Оксаной Ферчук в формате fireside chat, две тематические дискуссии и публичную дискуссию с генералом Китом Келлогом, бывшим специальным представителем США по вопросам Украины.

Одна из панельных дискуссий будет называться "Украинские инновации на глобальной арене". Участники будут говорить о том, как украинским технологическим компаниям масштабировать бизнес, выходить на международные рынки и конкурировать с иностранными производителями и разработчиками.

Отдельное внимание будет уделено трансформации традиционных отраслей под влиянием новых технологий. Дискуссия "Как технологии трансформируют индустрии" будет посвящена использованию искусственного интеллекта, цифровизации и инновационных решений в бизнесе. В частности, речь пойдет о том, как технологии изменяют устоявшиеся бизнес-модели и подходы к работе компаний.

Еще одной частью программы станет публичная дискуссия с генералом Китом Келлогом, бывшим специальным представителем США по Украине. В то же время, конкретную тему этого разговора организаторы в анонсе не уточнили.