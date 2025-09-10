У Києві обговорили Стратегію розвитку штучного інтелекту України

Учасниками зустрічі стали:

представники консалтингової компанії Digital Nation (Естонія) Siim Sikkut та Sigrit Siht;

радник віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації, керівник напряму ШІ в проєктному офісі WINWIN Luukas Ilves;

а також представники Міністерства цифрової трансформації України Олег Дубно, Неллі Блінова та Софія Климчук.

Під час дискусії сторони окреслили ключові положення майбутньої Стратегії, актуальні виклики для держави, бізнесу та наукової спільноти, а також можливі механізми інтеграції українського AI-сектору в глобальний контекст - від узгодження стандартів відкритих даних до розвитку талантів і створення спільних R&D-проєктів.

CEO Favbet Tech Артем Скрипник зазначив, що для України важливо перетворити дискусію про штучний інтелект на конкретну дорожню карту з вимірюваними цілями: від інфраструктури даних і безпеки цифрових сервісів до підготовки кадрів.

"Ми підтримуємо командну роботу держави, бізнесу та експертів над Стратегією, яка допоможе українським продуктам бути конкурентними на світових ринках і водночас відповідальними за вплив технологій на суспільство", - сказав він.