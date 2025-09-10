RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В Киеве обсудили Стратегию развития искусственного интеллекта Украины

Фото: в Киеве обсудили Стратегию развития искусственного интеллекта Украины
Автор: Юлия Бойко

В конце августа в Киеве состоялась первая встреча AI-комитета Ассоциации ІТ Ukraine и разработчиков украинской Стратегии развития искусственного интеллекта. Она призвана сформировать долгосрочные ориентиры развития отрасли до 2030 года в рамках глобальной WINWIN Digital Innovation Development Strategy.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Участниками встречи стали:

  • представители консалтинговой компании Digital Nation (Эстония) Siim Sikkut и Sigrit Siht;
  • советник вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации, руководитель направления ИИ в проектном офисе WINWIN Luukas Ilves;
  • а также представители Министерства цифровой трансформации Украины Олег Дубно, Нелли Блинова и София Климчук.

В ходе дискуссии стороны обозначили ключевые положения будущей Стратегии, актуальные вызовы для государства, бизнеса и научного сообщества, а также возможные механизмы интеграции украинского AI-сектора в глобальный контекст - от согласования стандартов открытых данных до развития талантов и создания совместных R&D-проектов.

CEO Favbet Tech Артем Скрипник отметил, что для Украины важно превратить дискуссию об искусственном интеллекте в конкретную дорожную карту с измеряемыми целями: от инфраструктуры данных и безопасности цифровых сервисов до подготовки кадров.

"Мы поддерживаем командную работу государства, бизнеса и экспертов над Стратегией, которая поможет украинским продуктам быть конкурентными на мировых рынках и одновременно ответственными за влияние технологий на общество", - сказал он.

Что известно об AI-комитете Ассоциации IT Ukraine

AI-комитет Ассоциации IT Ukraine был создан в мае 2025 года для объединения лидеров индустрии, развития рынка и совместного поиска инновационных решений. Компания Favbet Tech является его генеральным партнером.

Favbet Tech - украинская продуктовая ИТ-компания, разрабатывающая высоконагруженные платформы для индустрии развлечений с фокусом на AI/ML, Big Data и безопасность цифровых сервисов. Летом 2025 года компания была впервые включена в рейтинг "Топ-50 ИТ-компаний Украины" от DOU.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевИнтеллектуальная собственность