У Києві обговорили Стратегію розвитку штучного інтелекту України

Наприкінці серпня у Києві відбулась перша зустріч AI-комітету Асоціації ІТ Ukraine та розробників української Стратегії розвитку штучного інтелекту. Вона покликана сформувати довгострокові орієнтири розвитку галузі до 2030 року в межах глобальної WINWIN Digital Innovation Development Strategy.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Учасниками зустрічі стали:

представники консалтингової компанії Digital Nation (Естонія) Siim Sikkut та Sigrit Siht;

радник віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації, керівник напряму ШІ в проєктному офісі WINWIN Luukas Ilves;

а також представники Міністерства цифрової трансформації України Олег Дубно, Неллі Блінова та Софія Климчук.

Під час дискусії сторони окреслили ключові положення майбутньої Стратегії, актуальні виклики для держави, бізнесу та наукової спільноти, а також можливі механізми інтеграції українського AI-сектору в глобальний контекст - від узгодження стандартів відкритих даних до розвитку талантів і створення спільних R&D-проєктів.

CEO Favbet Tech Артем Скрипник зазначив, що для України важливо перетворити дискусію про штучний інтелект на конкретну дорожню карту з вимірюваними цілями: від інфраструктури даних і безпеки цифрових сервісів до підготовки кадрів.

"Ми підтримуємо командну роботу держави, бізнесу та експертів над Стратегією, яка допоможе українським продуктам бути конкурентними на світових ринках і водночас відповідальними за вплив технологій на суспільство", - сказав він.