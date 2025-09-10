В Киеве обсудили Стратегию развития искусственного интеллекта Украины

В конце августа в Киеве состоялась первая встреча AI-комитета Ассоциации ІТ Ukraine и разработчиков украинской Стратегии развития искусственного интеллекта. Она призвана сформировать долгосрочные ориентиры развития отрасли до 2030 года в рамках глобальной WINWIN Digital Innovation Development Strategy.

Участниками встречи стали:

представители консалтинговой компании Digital Nation (Эстония) Siim Sikkut и Sigrit Siht;

советник вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации, руководитель направления ИИ в проектном офисе WINWIN Luukas Ilves;

а также представители Министерства цифровой трансформации Украины Олег Дубно, Нелли Блинова и София Климчук.

В ходе дискуссии стороны обозначили ключевые положения будущей Стратегии, актуальные вызовы для государства, бизнеса и научного сообщества, а также возможные механизмы интеграции украинского AI-сектора в глобальный контекст - от согласования стандартов открытых данных до развития талантов и создания совместных R&D-проектов.

CEO Favbet Tech Артем Скрипник отметил, что для Украины важно превратить дискуссию об искусственном интеллекте в конкретную дорожную карту с измеряемыми целями: от инфраструктуры данных и безопасности цифровых сервисов до подготовки кадров.

"Мы поддерживаем командную работу государства, бизнеса и экспертов над Стратегией, которая поможет украинским продуктам быть конкурентными на мировых рынках и одновременно ответственными за влияние технологий на общество", - сказал он.