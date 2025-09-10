ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве обсудили Стратегию развития искусственного интеллекта Украины

Киев, Среда 10 сентября 2025 18:21
UA EN RU
В Киеве обсудили Стратегию развития искусственного интеллекта Украины Фото: в Киеве обсудили Стратегию развития искусственного интеллекта Украины
Автор: Юлия Бойко

В конце августа в Киеве состоялась первая встреча AI-комитета Ассоциации ІТ Ukraine и разработчиков украинской Стратегии развития искусственного интеллекта. Она призвана сформировать долгосрочные ориентиры развития отрасли до 2030 года в рамках глобальной WINWIN Digital Innovation Development Strategy.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Участниками встречи стали:

  • представители консалтинговой компании Digital Nation (Эстония) Siim Sikkut и Sigrit Siht;
  • советник вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации, руководитель направления ИИ в проектном офисе WINWIN Luukas Ilves;
  • а также представители Министерства цифровой трансформации Украины Олег Дубно, Нелли Блинова и София Климчук.

В ходе дискуссии стороны обозначили ключевые положения будущей Стратегии, актуальные вызовы для государства, бизнеса и научного сообщества, а также возможные механизмы интеграции украинского AI-сектора в глобальный контекст - от согласования стандартов открытых данных до развития талантов и создания совместных R&D-проектов.

В Киеве обсудили Стратегию развития искусственного интеллекта Украины

CEO Favbet Tech Артем Скрипник отметил, что для Украины важно превратить дискуссию об искусственном интеллекте в конкретную дорожную карту с измеряемыми целями: от инфраструктуры данных и безопасности цифровых сервисов до подготовки кадров.

"Мы поддерживаем командную работу государства, бизнеса и экспертов над Стратегией, которая поможет украинским продуктам быть конкурентными на мировых рынках и одновременно ответственными за влияние технологий на общество", - сказал он.

Что известно об AI-комитете Ассоциации IT Ukraine

AI-комитет Ассоциации IT Ukraine был создан в мае 2025 года для объединения лидеров индустрии, развития рынка и совместного поиска инновационных решений. Компания Favbet Tech является его генеральным партнером.

Favbet Tech - украинская продуктовая ИТ-компания, разрабатывающая высоконагруженные платформы для индустрии развлечений с фокусом на AI/ML, Big Data и безопасность цифровых сервисов. Летом 2025 года компания была впервые включена в рейтинг "Топ-50 ИТ-компаний Украины" от DOU.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Интеллектуальная собственность
Новости
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России