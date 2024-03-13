У Києві обговорили перспективи інтеграції переселенців та відбудову зруйнованих громад

Під час засідання, зокрема йшлося про механізми компенсації зруйнованого житла. На сьогодні претендувати на цю опцію можуть від 2 з половиною до 4 мільйонів українців.

Із того, що може запропонувати держава - іпотечне кредитування "єОселя" та грошова компенсація на ремонт, якщо житло зазнало незначних ушкоджень, за програмою "єВідновлення". Деякі громади допомагають переселенцям компенсувати оренду або ж забезпечують соціальним житлом, але такі випадки, порівняно з масштабами проблеми, поодинокі. І потреба, на жаль, не зменшиться, поки частина громад залишаються під окупацією.

"На жаль, все ще залишаються на непідконтрольній Україні території 144 громади. Донецька, Луганська області значно окуповані. Частково захоплені російськими варварами Запорізька й Херсонська області. Під постійними обстрілами прикордонні Чернігівська, Сумська, Харківська області, які через це не мають можливості відбудовуватись і після деокупації. Складна ситуація з відбудовою в Київській та Миколаївській областях", - зазначив голова асоціації, мер Києва Віталій Кличко.

Не краща ситуація і в сфері працевлаштування. Так, за оцінками міністерства економіки дефіцит кадрів на ринку праці в Україні становить 4,5 млн людей.

"Група компаній SCM є одним із найбільших роботодавців в Україні. І ми робимо багато операційних процесів: підтримка наших співробітників, коли вони у війську, підтримка їхніх сімей, робота з колективом, створення кейсів по реінтеграції та підготовці суспільства до повернення наших ветеранів. А питання ветеранів - це частина того, що ми називаємо відновленням і відбудовою країни. Є ініціатива Маріуполь Реборн. SCM є партнером проєкту вже півтора роки. Ми заклали підвалини до дуже важливої дискусії, перш за все, з громадою, а також - з громадами інших деокупованих та тимчасово окупованих міст", - розповіла Наталія Ємченко, директор з комунікацій SCM, член наглядової ради ГО "Маріуполь.Реборн".

Тематика післявоєнної відбудови, на рівні з вирішенням проблем підтримки внутрішньо переміщених осіб, також буде однією із ключових у фокусі новоствореної Секції з розвитку деокупованих та тимчасово окупованих громад при Асоціації міст України. Її очолив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"ля нас важливо готуватися до відбудови заздалегідь і ми раді, що в цьому прагненні маємо партнерів і однодумців. Тих, хто також вже сьогодні планує, якими стануть деокуповані громади, як якісно організувати відбудову зруйнованих територій. Напрацьовані інструменти зможуть використовувати всі громади, які також мають подібні проблеми та виклики", - підсумував Бойченко.

Мер Маріуполя наголосив, що місто вже має напрацювання плану відбудови після деокупації - Маріуполь Реборн, тож готове ділитися досвідом з іншими тимчасово окупованими та деокупованими громадами.

Нагадаємо, проект Маріуполь Реборн реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова.