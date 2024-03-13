В Киеве обсудили перспективы интеграции переселенцев и восстановление разрушенных общин

Во время заседания речь шла о механизмах компенсации разрушенного жилья. На сегодня претендовать на эту опцию могут от 2 с половиной до 4 миллионов украинцев.

Из того, что может предложить государство - ипотечное кредитование "єОселя" и денежная компенсация на ремонт, если жилье получило незначительные повреждения, по программе "єВідновлення". Некоторые общины помогают переселенцам компенсировать аренду или обеспечивают социальным жильем, но такие случаи, по сравнению с масштабами проблемы, единичны. И потребность, к сожалению, не снизится, пока часть общин остаются под оккупацией.

"К сожалению, все еще остаются на неподконтрольной Украине территории 144 общин. Донецкая, Луганская области значительно оккупированы. Частично захвачены российскими варварами Запорожская и Херсонская области. Под постоянными обстрелами пограничные Черниговская, Сумская, Харьковская области, которые из-за этого не имеют возможности восстанавливаться и после деоккупации. Сложная ситуация с восстановлением в Киевской и Николаевской областях", - отметил глава ассоциации, мэр Киева Виталий Кличко.

Не лучше ситуация и в сфере трудоустройства. Так, по оценкам министерства экономики, дефицит кадров на рынке труда в Украине составляет 4,5 млн человек.

"Группа компаний SCM является одним из крупнейших работодателей в Украине. И мы делаем много операционных процессов: поддержка наших сотрудников, когда они в армии, поддержка их семей, работа с коллективом, создание кейсов по реинтеграции и подготовке общества к возвращению наших ветеранов. А вопрос ветеранов - это часть того, что мы называем восстановлением и восстановлением страны. Есть инициатива "Мариуполь Реборн". SCM является партнером проекта уже полтора года. Мы заложили основы для очень важной дискуссии, прежде всего, с общиной, а также - с общинами других деоккупированных и временно оккупированных городов", - рассказала Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн".

Тематика послевоенного восстановления, наравне с решением проблем поддержки внутренне перемещенных лиц, также будет одной из ключевых в фокусе новой Секции по развитию деоккупированных и временно оккупированных общин при Ассоциации городов Украины. Ее возглавил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Нас важно готовиться к восстановлению заранее и мы рады, что в этом стремлении имеем партнеров и единомышленников. Тех, кто также уже сегодня планирует, какими станут деоккупированные общины, как качественно организовать восстановление разрушенных территорий. Наработанные инструменты смогут использовать все общины, которые также имеют подобные проблемы и вызовы", - подытожил Бойченко.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что у города уже есть наработка плана восстановления после деоккупации - "Мариуполь Реборн", поэтому готов делиться опытом с другими временно оккупированными и деоккупированными общинами.

Напомним, проект "Мариуполь Реборн" реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова.