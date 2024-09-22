У Києві нормалізувалася якість повітря, - КМДА

Зазначимо, що в цей же день, 22 вересня, зранку у Києві фіксували погіршення якості повітря. Столиця України опинилася на п'ятому місці у світі за рівнем забруднення повітря.

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