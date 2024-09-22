В Киеве нормализовалось качество воздуха, - КГГА

Отметим, что в этот же день, 22 сентября, утром в Киеве фиксировали ухудшение качества воздуха. Столица Украины оказалась на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха.

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