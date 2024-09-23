В Києві нормалізувалася якість повітря

Причина погіршення стану повітря

В Україні та низці міст протягом останніх днів спостерігається значне погіршення якості повітря. Як розповів завідувач відділу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Анатолій Оперчук, така ситуація склалась через декілька причин - горіння торфяників навколо столиці та тепла, суха та безвітряна погода.

Детальніше про смог у Києві та чим він небезпечний - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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