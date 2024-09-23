В Киеве нормализовалось качество воздуха

Причина ухудшения состояния воздуха

В Украине и ряде городов в последние дни наблюдается значительное ухудшение качества воздуха. Как рассказал заведующий отделом Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения (МОЗ) Анатолий Оперчук, такая ситуация сложилась по нескольким причинам - горению торфяников вокруг столицы и теплая, сухая и безветренная погода.

Детальнее о смоге в Киеве и чем он опасен - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.