В Києві на низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Атака РФ по Україні

Зазначимо, що в Україні вже кілька днів поспіль оголошується тривога через загрозу балістики - або вдень, або вранці.

Додамо, що починаючи з вечора 12 квітня російські війська запустили по Україні понад півсотні дронів. Тільки на Київ загарбники запустили близько 30 безпілотників. Сили ППО знищили 19 із них.

Загалом ППО збила 43 із 55 російських дронів. Їх окупанти запускали відразу з трьох напрямків. Цікаво, що з Курська росіяни запускають по Україні як дрони, так і балістику.

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