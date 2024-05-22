ua en ru
Ср, 22 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Оболони в Киеве осталась без света из-за аварии

Киев, Среда 22 мая 2024 08:34
UA EN RU
Часть Оболони в Киеве осталась без света из-за аварии Фото: в Киеве произошла авария, есть отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Авария на электросетях в Киеве произошла 22 мая. В результате ряд улиц остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Локальная авария произошла в Оболонском районе столицы. Поэтому без света осталась часть домов на Оболонском проспекте, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай.

Энергетики отмечают, что над ликвидацией аварии уже работают. Свет могут повернуть до 10:00.

Также в ДТЭК напомнили, что сегодня, 22 мая, в Киеве с 7:00 до 18:00 не будут применять графики почасовых отключений света.

Ситуация со светом в Украине

Российские оккупанты начали снова обстреливать энергетику Украины. Россияне атаковали теплоэлектростанции, уничтожили Змиевскую и Трипольскую ТЭС.

В частности, этой ночью оккупанты нанесли удары по объектам энергетики в Шостке и Конотопе Сумской области. Из-за обстрела город Сумы остался без света.

В результате многочисленных атак в Украине начали вводить графики отключения света для населения и бизнеса. Так, по сообщениям энергетиков, сегодня стабилизационные отключения будут внедряться по всей Украине с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Авария Отключения света
NEWS
Украинские защитники сбили все "Шахеды", которые РФ запускала для атаки этой ночью
Украинские защитники сбили все "Шахеды", которые РФ запускала для атаки этой ночью
DAILY
Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Жюльен Байю: Вариант "принуждения Украины к миру" не стоит перед Францией