У Києві невідомі спалили авто Третьої штурмової бригади, - медслужба підрозділу

"Сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили", - повідомила вона.

За її словами, автомобіль було придбано за кошти, зібрані волонтерами.

"Тобто троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Також вони плюють на інших співгромадян, які вклади свої кошти для купівлі цього авто", - написала Ковач.