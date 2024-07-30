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У Києві невідомі спалили авто Третьої штурмової бригади, - медслужба підрозділу

Фото: підпал авто Третьої штурмової бригади в Києві (facebook.com/profile.php?id=100007598298531)
Автор: Вадим Ребрина

У Києві троє невідомих спалили автомобіль для евакуації поранених 3-ї Окремої штурмової бригади ЗСУ. Фургон було припарковано на стоянці в очікуванні ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю медслужби бригади Вікторію Ковач у Facebook.

"Сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили", - повідомила вона.

За її словами, автомобіль було придбано за кошти, зібрані волонтерами.

"Тобто троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Також вони плюють на інших співгромадян, які вклади свої кошти для купівлі цього авто", - написала Ковач.

 

 

Нагадаємо, 18 червня у Києві та Дніпрі викрито серію підпалів військових автомобілів територіальних центрів комплектування. Серед затриманих були неповнолітні.

24 липня стало відомо, що двом зрадникам повідомлено про підозру через підпал релейної та батарейної шафи на залізниці в Оболонському районі Києва, а також автомобіля українського військового.

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