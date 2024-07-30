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В Киеве неизвестные сожгли авто Третьей штурмовой бригады, - медслужба подразделения

Фото: поджог авто Третьей штурмовой бригады в Киеве (facebook.com/profile.php?id=100007598298531)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве трое неизвестных сожгли автомобиль для эвакуации раненых 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ. Фургон был припаркован на стоянке в ожидании ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу медслужбы бригады Викторию Ковач в Facebook.

"Сегодня утром мы получили сообщение, что машина, которая ожидала ремонта в Киеве, была найдена сгоревшей, а на видеофиксации зарегистрированы три человека, которые ее сначала облили жидкостью, а затем подожгли", - сообщила она.

По ее словам, автомобиль был приобретен за средства, собранные волонтерами.

"То есть трое дегенератов своим поджогом не просто снижают боеспособность войска, но косвенно убивают своих сограждан, которых нечем будет эвакуировать. Также они плюют на других сограждан, которые вкладывали свои средства для покупки этого авто", - написала Ковач.

 

 

Напомним, 18 июня в Киеве и Днепре разоблачена серия поджогов военных автомобилей территориальных центров комплектования. Среди задержанных были несовершеннолетние.

24 июля стало известно, что двум предателям сообщено о подозрении из-за поджога релейного и батарейного шкафа на железной дороге в Оболонском районе Киева, а также автомобиля украинского военного.

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