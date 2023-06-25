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У Києві немає масових відключень світла, лише локальні, - ДТЕК

Фото: у Києві сьогодні немає масових відключень світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Масових відключень світла у Києві сьогодні, 25 червня, немає. У столиці діють лише локальні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Енергетики спростовують інформацію, яка сьогодні з'явилася у мережі про нібито масові аварійні відключення світла у Києві. Проте у столиці сьогодні спостерігаються локальні обмеження.

Станом на 12:30 у Солом'янському районі є локальні відключення світла. Також є локальні відключення, пов'язані з плановими роботами, в Солом’янському та Дарницькому районах.

Що цьому передувало

Сьогодні жителі столиці у соцмережах повідомили про відсутність світла у Солом'янському районі. У ДТЕК підтвердили інформацію і пояснили, що виникла аварія, на місце направили ремонтну бригаду.

Проте у мережі також з'явилася інформація, що нібито світла немає у частині Шевченківського, Солом1янського, Святошинського, Голосіївського, Дарницького та Дніпровського районів.

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ДТЕККиїввідключеня світлаЕлектроенергія