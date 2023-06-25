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В Киеве нет массовых отключений света, только локальные, - ДТЭК

Фото: в Киеве сегодня нет массовых отключений света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Массовых отключений света в Киеве сегодня, 25 июня, нет. В столице действуют только локальные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Энергетики опровергают информацию, которая сегодня появилась в сети о якобы массовых аварийных отключениях света в Киеве. Однако в столице сегодня есть локальные ограничения.

По состоянию на 12:30 в Соломенском районе есть локальные отключения света. Также есть локальные отключения, связанные с плановыми работами, в Соломенском и Дарницком районах.

Что этому предшествовало

Сегодня жители столицы в соцсетях сообщили об отсутствии света в Соломенском районе. В ДТЭК подтвердили информацию и объяснили, что произошла авария, на место направили ремонтную бригаду.

Однако в сети также появилась информация, что света нет в части Шевченковского, Соломенского, Святошинского, Голосеевского, Дарницкого и Днепровского районов.

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