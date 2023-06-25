У Києві аварійні відключення світла: частина міста без світла

Аварійні відключення світла виникли у Києві зранку у неділю, 25 червня. Без світла декілька районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

Жителі Києва у соцмережах повідомили про відсутність світла на деяких вулицях, зокрема на проспекті Відрадний. У ДТЕК повідомили, що виникла аварія, тому світло вимкнули.

"За вказаною адресою виявлено аварійне відключення у мережі. Орієнтовні терміни відновлення - до 13:00. Бригада виїхала на місце проведення робіт", - повідомляють енергетики.

Фото: у Києві аварійні відключення світла (facebook.com/dtekkem)

У мережі повідомляють, що світло зникло у частині Шевченківського, Солом’янського, Святошинського, Голосіївського, Дарницького та Дніпровського районів.

Проблеми зі світлом у Києві

Нагадаємо, що після зимових масованих атак окупантів у Києві ситуація зі світлом стабілізувалася. Проте у столиці фіксуються аварійні відключення через перебої в електромережі.

Так, 21 червня у Києві виникла аварійна ситуація. У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва сталися аварійні вимкнення світла.

Електроенергія також зникла у Бучанському районі Київської області.

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