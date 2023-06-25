ua ru
Нд, 25 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві аварійні відключення світла: частина міста без світла

Новость на русском →
Київ, Неділя 25 червня 2023 10:40
У Києві аварійні відключення світла: частина міста без світла Фото: у Києві аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Аварійні відключення світла виникли у Києві зранку у неділю, 25 червня. Без світла декілька районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

Жителі Києва у соцмережах повідомили про відсутність світла на деяких вулицях, зокрема на проспекті Відрадний. У ДТЕК повідомили, що виникла аварія, тому світло вимкнули.

"За вказаною адресою виявлено аварійне відключення у мережі. Орієнтовні терміни відновлення - до 13:00. Бригада виїхала на місце проведення робіт", - повідомляють енергетики.

У Києві аварійні відключення світла: частина міста без світла

Фото: у Києві аварійні відключення світла (facebook.com/dtekkem)

У мережі повідомляють, що світло зникло у частині Шевченківського, Солом’янського, Святошинського, Голосіївського, Дарницького та Дніпровського районів.

Проблеми зі світлом у Києві

Нагадаємо, що після зимових масованих атак окупантів у Києві ситуація зі світлом стабілізувалася. Проте у столиці фіксуються аварійні відключення через перебої в електромережі.

Так, 21 червня у Києві виникла аварійна ситуація. У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва сталися аварійні вимкнення світла.

Електроенергія також зникла у Бучанському районі Київської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ відключеня світла Електроенергія
NEWS
Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі
Лампочки, техніка і не тільки: топ-5 лайфхаків як заощадити на світлі
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени