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В Киеве недостаточно электроэнергии: к жителям столицы обратились с важной просьбой

Киев, Четверг 10 июля 2025 17:40
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В Киеве недостаточно электроэнергии: к жителям столицы обратились с важной просьбой Иллюстративное фото: киевлян призвали экономить свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в четверг, 10 июля, днем зафиксировали нехватку электроэнергии. Жителей столицы просят не включать мощные электроприборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление в приложении "Київ Цифровий".

"Электроэнергии недостаточно, но отключения пока не действуют. Чтобы помочь энергосистеме, укротите домашних пожирателей электроэнергии", - сказано в уведомлении от "Укрэнерго".

В частности, киевлян призвали не включать лишние электроприборы, поскольку так можно поддержать энергосистему и получить "более приятные" счета за коммуналку.

Также жителям столицы напомнили полезные правила для экономии:

  • вынимать из розеток все приборы, которыми не пользуетесь прямо сейчас;
  • пользоваться энергоемкими приборами по очереди, чтобы избежать чрезмерной нагрузки;
  • выключать свет сразу, когда выходите из комнаты. Если заменить все лампы на LED, потребление электроэнергии уменьшится в 10 раз.

Украинцев просят экономить свет

Напомним, только вчера, 9 июля, "Укрэнерго", предупреждало, что в Украине растет потребление электроэнергии. Причиной стала жаркая погода по всей территории страны.

На этом фоне украинцев с 16 до 22 просили ограничить использование мощной техники.

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Киев Укрэнерго Электроэнергия Отключение света
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