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У Києві найближчу годину сніг посилиться: водіїв просять не виїжджати без потреби

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Київ, Четвер 15 грудня 2022 08:26
У Києві найближчу годину сніг посилиться: водіїв просять не виїжджати без потреби Фото: Київ знов засипає снігом (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Дорожники очікують посилення снігопаду після 8:00 - на вулиці Києва виведуть 216 одиниць техніки. Водіїв просять не виїжджати на власних авто без нагальної потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Зараз до прибирання снігу задіяні 130 одиниць техніки "Київавтодору", а також працівники керуючих компаній та "зеленбудів", - йдеться в повідомленні.

Водіїв просять не виїжджати на власних авто без нагальної потреби і не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці.

"Будьте уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму", - додали в КМДА.

Як повідомлялось, сьогодні, 15 грудня, частину України засипле снігом, а в деяких регіонах очікується дощ. Українців попередили про ожеледицю на дорогах.

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