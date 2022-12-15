У Києві найближчу годину сніг посилиться: водіїв просять не виїжджати без потреби
Дорожники очікують посилення снігопаду після 8:00 - на вулиці Києва виведуть 216 одиниць техніки. Водіїв просять не виїжджати на власних авто без нагальної потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Зараз до прибирання снігу задіяні 130 одиниць техніки "Київавтодору", а також працівники керуючих компаній та "зеленбудів", - йдеться в повідомленні.
Водіїв просять не виїжджати на власних авто без нагальної потреби і не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці.
"Будьте уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму", - додали в КМДА.
Як повідомлялось, сьогодні, 15 грудня, частину України засипле снігом, а в деяких регіонах очікується дощ. Українців попередили про ожеледицю на дорогах.
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